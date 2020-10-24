В «ЛНР» продлили каникулы и ограничили работу кафе

В «ЛНР» продлили каникулы до 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

Отмечается, что решение было принято «на заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии… с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции».

«В общеобразовательных организациях ЛНР увеличить продолжительность плановых осенних каникул сроком до 1 ноября 2020 года», – решили по результатам заседания «ЧСПК».

На следующем заседании будут обсуждать вопрос о переходе на очно-заочную форму обучения.

Также в «ЛНР» признали, что «напряженная ситуация, вызванная высоким уровнем заболеваемости вирусными инфекциями, сохраняется».

Кроме того, «ЧСПК» приняла решение продлить до 1 ноября сокращенный график работы предприятий общественного питания.

«С целью предупреждения распространения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19: сократить время работы всех предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных, фастфудов) до 15:00. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты и кафе, осуществляющие организацию питания для работников предприятий. Срок – с 26 октября до 1 ноября», – говорится в сообщении.