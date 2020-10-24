Угрожали забрать жилье: В СБУ рассказали, как НВФ «ЛНР» запугивали переселенцев (Фото)

Служба безопасности Украины блокировала использование поддельных почтовых марок «Укрпочты» представителями незаконных вооруженных формирований «ЛНР». Марки клеились на письма, которые рассылались внутренне перемещенным лицам для их запугивания. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов группа лиц, которая действовала на территории нескольких областей, реализовывала поддельные почтовые марки «Укрпочты» различным заказчикам.

Часть из них использовались представителями «ЛНР» для рассылки почтовой корреспонденции внутренне перемещенным лицам. «В ней оккупационная власть требовала от граждан подтвердить право на собственную недвижимость на временно оккупированной территории. В случае непоступления документации, "органы власти ЛНР" угрожали лишить людей имущественных прав на эту недвижимость», – рассказали в СБУ.

«По замыслу террористической организации, использование марок государственного почтового оператора Украины на подобных письмах должно было подрывать доверие переселенцев к органам украинской государственной власти», – добавили в спецслужбе.

В СБУ сообщили, что «в ходе досудебного следствия также было установлено, что серийное производство поддельных марок находилось на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, а затем их контрабандой завозили в Украину».

Только по предварительным оценкам специалистов, убытки государственного оператора «Укрпочта» от использования поддельных почтовых марок могли составить более 50 млн грн.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали одного из фигурантов при попытке отправить партию поддельных марок. Одновременно в пяти регионах проведены более 30 обысков в помещениях дельцов и автотранспортных средствах, которые использовались в противоправной деятельности.

В ходе следственных действий изъяты деньги в разной валюте, в том числе российские рубли на общую сумму почти 3 млн в гривневом эквиваленте, средства связи, оружие и боеприпасы к нему, а также поддельная продукция ориентировочной стоимостью примерно 5 млн грн.

Сейчас двум участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий в целях насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины изменения или свержения конституционного строя или захват государственной власти) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.