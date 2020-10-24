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1 смерть и 98 новых случаев: В Луганской области рассказали о ситуации с COVID-19

24.10.20 18:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области за прошедшие сутки подтверждены 98 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 90-летний мужчина из Северодонецка.

География выявленных заболеваний:

  • город Северодонецк – 39 человек;
  • Лисичанск – 19;
  • Рубежное – 14;
  • Беловодский район –4;
  • Белокуракинский – 1;
  • Марковский – 1;
  • Меловской – 5;
  • Новоайдарский – 5;
  • Новопсковский – 4;
  • Сватовский – 1;
  • Старобельский – 5.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 3 083 человек, из них:

  • выздоровели – 1 038;
  • лечатся – 1 987 (243 – стационарно, 1 744 – амбулаторно).

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 48,1%», – отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 24 октября в Украине COVID-19 заболели 337 410 человек (139 755 пациентов выздоровели, 6 289 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 8 412 случаев (выздоровели – 3 316 пациентов, летальных случаев – 89), Луганской области – 3 083 случаев (выздоровели – 1 025 пациентов, летальных случаев – 54).

В «ДНР» – 5 873 случая коронавируса (выздоровели – 2 570 человек, летальных случаев – 439). В «ЛНР» – 1 441 случай коронавируса (выздоровели – 1 087 человек, летальных случаев – 68).

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