В Луганске перевернулся «УАЗ» с «полицейскими», – соцсети (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с «полицией», в котором погиб руководитель незаконного вооруженного формирования – батальона «Призрак» Алексей Марков. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, в луганском паблике сообщают, что авария произошла 23 октября в районе Городка: столкнулись легковой автомобиль, маршрутное такси 155 и автомобиль «УАЗ» с «полицейскими», который ехал с включенными маячками и сиреной. «УАЗ» в результате столкновения перевернулся.

«Газель»-маршрутка практически не пострадала, женщина-водитель легкового авто пострадала незначительно. О пострадавших в перевернутом «УАЗе» очевидцы не сообщили.

Позже в ином паблике появилось сообщение о том, что в ДТП в Луганске погиб командир НВФ «Призрак» Алексей Марков. «Официальной» информации о ДТП нет.