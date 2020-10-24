COVID-19: За сутки в больницы отправлены больше тысячи украинцев

В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 7 014 человек, в том числе 344 ребенка и 356 медработников. Об этом сегодня, 24 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

За минувшие сутки были госпитализированы 1 058 человек, выздоровели 2 177 пациентов.

«За сутки зафиксированы 125 летальных случаев с подтвержденным COVID-19», – отметил Степанов.

По его словам, больше всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса за сутки зарегистрированы в Харьковской (520 случаев), Житомирской (484), Львовской (469) и Хмельницкой (450) областях и городе Киеве (560).

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 24 октября в Украине зарегистрированы 337 410 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

139 755 пациентов – выздоровели;

6 289 – скончались.

По данным Минздрава, в Донецкой области зафиксированы 8 410 случая COVID-19, в Луганской области – 3 083 случая.