Многих пациентов спасти невозможно: Сколько стоит лечение пневмонии в «ЛНР»

В «ЛНР» стоимость лечения на один день пациентов с вирусной пневмонией достигает 3 тыс. руб. (1,2 тыс. грн по местному курсу на 24.10.2020). Люди занимают деньги, чтобы вылечиться. Об этом сообщает один из местных пабликов в соцсети.

«До последнего жители обеих республик презрительно относились к коронавирусным "пугалкам", поддерживая конспирологические теории и теории заговора, утверждая, что ковид – не опаснее гриппа, что власть умышленно уничтожает экономику, и так далее, и так далее. Но сейчас наступила суровая реальность, и результат такого отношения к вирусной опасности "выгребают" медики. Ситуацию усугубляет тотальная любовь населения к самолечению и "альтернативным" методам лечения. Все это привело к тому, что только в одном Луганске смертность достигает 70 человек в сутки… Пациенты сообщают ужасные вещи: к больницам подвозят десятки пациентов в тяжелом состоянии, практически без дыхания, спасти которых уже невозможно…», – сообщают в паблике.

Там добавляют, что во многих медицинских учреждениях до сих пор даже не действует система разграничения пациентов с подтвержденным диагнозом и тех, кто еще не прошел диагностику и потенциально здоров.

Понятия «красная зона», ставшего привычным для клиник во всем мире, во многих больницах «ЛНР» просто не существует. Нет возможности – помещения старые, тесные, нет даже самых необходимых средств индивидуальной защиты для врачей и медперсонала. Во многих больницах больные пневмонией сами ходят за лекарствами в аптеку, разнося вирус по всей больнице.

Стоимость лечения на один день пациентов с вирусной пневмонией, отмечают в паблике, достигает 3 тыс. руб. (1,2 тыс. грн). «Это один из главных страхов жителей республики – вируса боятся, потому что нет денег на лечение. В лапшу о бесплатной медицине и другие обещания власти население давно не верит. Чтобы получить элементарную диагностику – рентген или КТ легких, нужно проявить недюжинное терпение, бойцовские качества и вскрыть заначку, навсегда попрощавшись с ней. Новый тренд эпидемиологической реальности в ЛНР: люди берут кредиты и займы на лечение ОРВИ и вирусных пневмоний», – сообщают в сообществе.

Также там отмечают, что не утешила луганчан даже весть о том, что Россия собирается направить в «ЛНР» медицинскую «гуманитарную помощь» на общую сумму 141 млн руб. (54,2 млн грн). «Все понимают: лекарства из гуманитарного груза загонят по спекулятивной цене в аптечной сети, и то за ними еще побегать придется», – резюмируют в соцсети.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 24 октября в Украине COVID-19 заболели 337 410 человек (139 755 пациентов выздоровели, 6 289 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 8 412 случаев (выздоровели – 3 316 пациентов, летальных случаев – 89), Луганской области – 3 083 случаев (выздоровели – 1 025 пациентов, летальных случаев – 55).

В «ДНР» – 5 873 случая коронавируса (выздоровели – 2 570 человек, летальных случаев – 439). В «ЛНР» – 1 441 случай коронавируса (выздоровели – 1 087 человек, летальных случаев – 68).