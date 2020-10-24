Люди мечутся по аптекам в поисках лекарств: Кто зарабатывает на ситуации с COVID-19 в «ЛНР»

В «ЛНР» сложилась крайне тяжелая ситуация с распространением коронавируса, «власти» статистику скрывают. В то же время, есть те, кто на ситуации зарабатывает. Об этом сообщается в местном паблике.

Как отмечают в соцсетях, «власти» в «ЛНР» упорно скрывают реальную статистику по коронавирусу, тестов нет. «В поликлиниках и больницах хаос, доходит до потасовок. Самое плохое – то, что в очередях к терапевту, где нужно получить направление на дальнейшую диагностику (рентген легких, чтобы не упустить начало пневмонии), не разграничивают больных и здоровых людей, люди часами томятся в тесных коридорах, дыша друг другу в затылки», – сообщают в паблике.

Люди уточняют: чтобы получить направление на рентген, нужно несколько часов отстоять в живой очереди, которую нужно занимать в 6 утра. Затем нужно стоять в еще одной очереди – уже на сам рентген. Затем – за результатом и опять к врачу, чтобы получить заключение и рецепт на лекарства. Многие просто не выдерживают этого марафона, ведь люди плохо себя чувствуют, многие с температурой и другими симптомами.

Если позволяет бюджет, можно попробовать прорваться в единственное частное заведение, которое делает КТ легких, но и здесь не будет легко. Запись на платную томографию в частной клинике «Сигма» расписана на 2 месяца вперед. Стоимость исследования – 2 тыс. руб. (769 грн по местному курсу на 24.10.2020). Люди занимают очереди с 4 утра.

«Всем страшно: за полгода коронавирусной истерии настроения жителей ЛНР кардинально сменились с "вируса нет, вы все врете" до "мы все умрем, нужно запасаться лекарствами". Кто успел, тот прикупил запас, а те, кому лекарства необходимы прямо сейчас, мечутся по аптекам в их поисках. Даже витамины (!) народ перекупает друг у друга по объявлениям по бешеной цене», – сообщают в паблике.

Местные жители считают, что «бизнес на эпидемии процветает». Местные интернет-ресурсы сообщили новость о том, что в «ЛНР» прибыла партия лекарств, «закупленных на выделенные главой ЛНР Леонидом Пасечником средства». «Звучит это так, вроде Пасечник выделил их из собственной заначки. А что, сейчас можно вернуть вложение с многократным профитом – спрос бешеный, разметают все. Известно, что распределять лекарства будет госпредприятие "Лугмедфарм"… Мир разделился на тех, кто покупает, и тех, кто перепродает маски, лекарства, все, что необходимо для лечения пресловутого ковида, и получает сверхприбыли», – отмечают в сообществе.

«Еще одна сфера, у которой сегодня все в шоколаде – лаборатории, тестирующие на коронавирус... Недавно министр здравоохранения Пащенко заявила, что в ЛНР будут "договариваться" с частными лабораториями, чтобы наладить систему ПЦР-тестирования. Будет некрасиво со стороны этих учреждений не поделиться прибылями с минздравом, правда?», – резюмируют в паблике.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 24 октября в Украине COVID-19 заболели 337 410 человек (139 755 пациентов выздоровели, 6 289 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 8 412 случаев (выздоровели – 3 316 пациентов, летальных случаев – 89), Луганской области – 3 083 случаев (выздоровели – 1 025 пациентов, летальных случаев – 55).

В «ДНР» – 5 873 случая коронавируса (выздоровели – 2 570 человек, летальных случаев – 439). В «ЛНР» – 1 441 случай коронавируса (выздоровели – 1 087 человек, летальных случаев – 68).