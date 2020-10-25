Теперь «Л-ДНР» живут на час вперед от свободной территории Украины

Сегодня, 25 октября в 4:00 в Украине наступило «зимнее время» – часы были переведены на один час назад. При этом в «ЛНР» и «ДНР» действует московское время – Россия отказалась от перехода на «зимнее время», поэтому теперь временная разница между подконтрольной и неподконтрольной Украине территориями составляет 1 час, передают «Донецкие новости».

Такая ситуация продлится до 28 марта 2021 года. В последнее воскресенье марта, согласно действующему Постановлению Кабинета министров Украины №509 от 13.05.1996, в стране начнет действовать «летнее время» – в 3:00 стрелки часов будут переведены на один час вперед.

Напомним, отказались от перехода на летнее время Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран. В Европе на «зимнее время» не переходят Исландия, Россия и Беларусь.

В Украине в 2011 году было принято постановление об отмене перехода на «зимнее время», однако позже оно было аннулировано.

В настоящее время стрелки часов переводятся более чем в 70 странах. Страны Европейского Союза, большая часть которых расположена в поясе UTC+1, меньшая – в UTC и UTC+2, также пока переходят на «зимнее время».

В марте 2019 года Европейский парламент поддержал прекращение изменения летнего времени на зимнее с 2021 года. Страны ЕС, которые решат постоянным образом сохранить летнее время, должны будут последний раз перевести свои часы в последнее воскресенье марта 2021 года. А те, кто предпочтет сохранить стандартное (зимнее) время, смогут произвести последнее изменение времени в последнее воскресенье октября 2021 года. Предложение Европарламента должен обсудить Совет ЕС для выработки окончательного решения.