Не забывать в день выборов: На Донетчине уже более 8500 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Донецкой области обнаружили еще 98 больных коронавирусной болезнью. Об этом сегодня, 25 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
Количество новых диагностированных случаев COVID-19:
- 25 – в Николаевке;
- 24 – в Славянске;
- 15 – в Краматорске;
- 9 – в Мариуполе;
- 8 – в Лиманской ОТГ;
- 4 – в Авдеевке;
- 2 – в Бахмуте;
- 2 – в Мирнограде;
- 2 – в Константиновке;
- 2 – в Волновахском районе;
- 1 – в Покровске;
- 1 – в Селидово;
- 1 – в Новогродовке;
- 1 – в Покровском районе;
- 1 – в Славянском районах.
«Из-за значительного роста количества новых больных значительно усложняется первичная и вторичная статистическая обработка информации, поэтому в сводках возможных задержках. В конце концов будет учтен каждый больной, но на это может потребоваться немного больше времени», – уточнил Кириленко.
Сегодня, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. В этой связи глава области напомнил карантинные мероприятия на избирательных участках: «Будьте ответственными! Избегайте массовых скоплений людей, носите и регулярно меняйте маски, тщательно мойте руки с мылом… В день выборов не забудьте взять собственную ручку, на участке соблюдайте дистанцию в 1,5-2 метра».
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 8 510 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 3 316 человек (39% их всех заболевших);
- на лечении – 5 105 пациентов (60%);
- летальных случаев – 89 (1%).
На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.