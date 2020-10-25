Не забывать в день выборов: На Донетчине уже более 8500 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Донецкой области обнаружили еще 98 больных коронавирусной болезнью. Об этом сегодня, 25 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Количество новых диагностированных случаев COVID-19:

25 – в Николаевке;

24 – в Славянске;

15 – в Краматорске;

9 – в Мариуполе;

8 – в Лиманской ОТГ;

4 – в Авдеевке;

2 – в Бахмуте;

2 – в Мирнограде;

2 – в Константиновке;

2 – в Волновахском районе;

1 – в Покровске;

1 – в Селидово;

1 – в Новогродовке;

1 – в Покровском районе;

1 – в Славянском районах.

«Из-за значительного роста количества новых больных значительно усложняется первичная и вторичная статистическая обработка информации, поэтому в сводках возможных задержках. В конце концов будет учтен каждый больной, но на это может потребоваться немного больше времени», – уточнил Кириленко.

Сегодня, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. В этой связи глава области напомнил карантинные мероприятия на избирательных участках: «Будьте ответственными! Избегайте массовых скоплений людей, носите и регулярно меняйте маски, тщательно мойте руки с мылом… В день выборов не забудьте взять собственную ручку, на участке соблюдайте дистанцию в 1,5-2 метра».

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 8 510 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 3 316 человек (39% их всех заболевших);

на лечении – 5 105 пациентов (60%);

летальных случаев – 89 (1%).

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.