RU
Все новости

В Польше сообщили, сколько украинцев у них зарабатывают пенсию

25.10.20 08:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Польше среди иностранцев, которые делают отчисления социального страхования (т.е. в дальнейшем могут рассчитывать на польскую пенсию), 75% составляют украинцы, передает «Польское радио».

Всего на конец сентября число иностранцев, зарегистрированных в Учреждении социального страхования Польши (ZUS), составило 689 000 чел. что на 31 000 (на 5%) больше, чем в августе. «Это неслыханный в нашей истории масштаб», –- заявила председатель ZUS Гертруда Усцинская.

При этом показатель сентября превысил докарантинный период. Так, на конец сентября число зарегистрированных иностранцев было на 19 000 чел. больше, чем в феврале. В ZUS отметили, что это очень важно, поскольку эпидемия коронавируса повлияла на число иностранцев в Польше.

В частности, с марта число застрахованных иностранцев уменьшилось на 10%, но потом начало увеличиваться после открытия в июне польской границы.

По словам Усцинской, ситуация стабилизировалась, в сентябре количество застрахованных иностранцев превысило показатель февраля, а это положительная информация в контексте системы социального обеспечения и рынка труда в Польше.

Сейчас в системе социального страхования Польши среди иностранцев больше всего граждан Украины – 507 тыс. чел. Дале идут граждане Беларуси – 46,2 тыс. чел. и Грузии – 11,1 тыс.

По данным Учреждения социального страхования, долгосрочная тенденция заключается в постоянном увеличении числа иностранцев, которые легально живут и работают в Польше. Сейчас примерно 75% из них – это украинцы.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк