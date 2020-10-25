День выборов: На Луганщине открылись все избирательные участки

Сегодня, 25 октября, в Луганской области по состоянию на 8:00 открылись и начали работать все 307 участковых избирательных комиссии. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай.

«Нарушений не зарегистрировано. Продолжает в круглосуточном режиме работать оперативный ситуационный штаб, который координирует работу правоохранительных органов, анализирует и обобщает оперативную обстановку на территории области», – отметила она.

На охрану общественной безопасности в усиленном режиме привлечены 667 сотрудников полиции. В резерве находятся мобильные взрывотехнические, кинологические и следственно-оперативные группы.