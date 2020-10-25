В Мариуполе нашли более 200 тысяч недействительных бюллетеней

Накануне выборов, 24 октября, полиция Донетчины открыла 8 уголовных производств, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на территории одной из избирательных комиссий Мариуполя было обнаружено более 200 тыс. недействительных бюллетеней. После проверки правоохранители начали досудебное расследование.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Отметим, что всего в Мариуполь поступило более 317 тыс. бюллетеней, в соответствии с количеством избирателей, зарегистрированных в городе. Председатель территориальной избирательной комиссии Анатолий Паланийчук сообщил, что киевский полиграфический комбинат уже перепечатал бюллетени и их отправили из Киева в Мариуполь, передает «Прямой».

В полицию Краматорска обратился местный житель с заявлением, что в соцсети получил от незнакомой женщины предложение проголосовать за определенного кандидата за денежное вознаграждение. В подтверждение этого человек должен отправить ей фото заполненного бюллетеня.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателей).

Также сообщения о возможном подкупе избирателей поступили из Бахмута.

В Славянске полиция получила информацию, что неизвестные лица препятствуют осуществлению избирательного права путем распространения ложных листовок, дискредитирующих одного из кандидатов.

В полицию Дружковки поступило сообщение о том, что на площади Соборной лежат листовки с просьбой не ходить на выборы, что препятствует осуществлению избирательного права.

По обоим фактам информацию внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 157 УК Украины.

Всего за сутки открыто 8 уголовных производств по информации о нарушениях избирательного законодательства. Кроме того, зарегистрировано 48 сообщений, связанных с нарушением «дня тишины».