Кличко заразился коронавирусом

У Киевского городского головы Виталия Кличко 24 октября подтвердился коронавирус. Об этом он написал в Facebook.

«Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент… Работа мэра во время пандемии, конечно, предполагает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19», – написал он.

Кличко отметил, что «пытался беречься», учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Но 24 октября тест оказался положительным.

«Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Работать из дома», – отметил мэр.