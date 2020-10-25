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Кличко заразился коронавирусом

25.10.20 08:54
Виталий Кличко
Виталий Кличко / Фото: facebook.com

У Киевского городского головы Виталия Кличко 24 октября подтвердился коронавирус. Об этом он написал в Facebook.

«Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент… Работа мэра во время пандемии, конечно, предполагает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19», – написал он.

Кличко отметил, что «пытался беречься», учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Но 24 октября тест оказался положительным.

«Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Работать из дома», – отметил мэр.

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