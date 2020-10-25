Сводка из зоны ООС за 24 октября: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе противник 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Нарушения были зафиксированы в Донецкой области. «Так, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи Каменки и дважды – недалеко от населенного пункта Шумы. Кроме того, в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на провокационные выстрелы украинские военнослужащие оружие не применяли. «Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было», – констатировали в ведомстве.

В «ДНР» подтвердили, что ВСУ за минувшие сутки соблюдали режим прекращения огня и дополнительные меры контроля и усиления перемирия на Донбассе. Нарушений с украинской стороны не зафиксировано.

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии фронта не озвучивали.