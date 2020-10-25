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В «ЛНР» новые случаи заражения COVID-19

25.10.20 09:16
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

В «ЛНР» за сутки коронавирус подтвердили у 15 жителей. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает «минздрав ЛНР».

Всего с начала пандемии в «республике» зарегистрировали 1456 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1102 человека (76% от общего числа заболевших);
  • находятся на лечении – 286 пациентов (20%);
  • летальных случаев – 68 (5%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 24 октября в Украине COVID-19 заболели 337 410 человек (139 755 пациентов выздоровели, 6 289 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 8 510 случаев (выздоровели – 3 316 пациентов, летальных случаев – 89), Луганской области – 3 083 случаев (выздоровели – 1 025 пациентов, летальных случаев – 55).

В «ДНР» – 5 873 случая коронавируса (выздоровели – 2 570 человек, летальных случаев – 439).

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