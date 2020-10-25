День выборов: Как отличить волонтеров опроса Зеленского (Фото)

Интервьюеры, которые в день местных выборов будут проводить опрос от президента Владимира Зеленского, должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать, передает «Украинская правда».

Данные волонтеры будут в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью «5 вопросов от президента».

Им запрещено иметь при себе любую агитацию и находиться на территории избирательных участков. Они могут опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

Рядом с участком работают по 2 человека, иногда – по одному.

Напомним, президент Владимир Зеленский инициировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов: