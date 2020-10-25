День выборов: Как отличить волонтеров опроса Зеленского (Фото)

Интервьюеры, которые в день местных выборов будут проводить опрос от президента Владимира Зеленского, должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать, передает «Украинская правда».
Данные волонтеры будут в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью «5 вопросов от президента».
Им запрещено иметь при себе любую агитацию и находиться на территории избирательных участков. Они могут опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.
Рядом с участком работают по 2 человека, иногда – по одному.
Напомним, президент Владимир Зеленский инициировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов:
- первый – «Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?»;
- второй – «Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?»;
- третий – «Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?»;
- четвертый – о возможности легализации в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных;
- пятый – нужно ли Украине поднять сегодня на международном уровне вопрос о выполнении Будапештского меморандума?