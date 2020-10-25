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День выборов: Как отличить волонтеров опроса Зеленского (Фото)

25.10.20 09:24

Интервьюеры, которые в день местных выборов будут проводить опрос от президента Владимира Зеленского, должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать, передает «Украинская правда».

Данные волонтеры будут в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью «5 вопросов от президента».

Им запрещено иметь при себе любую агитацию и находиться на территории избирательных участков. Они могут опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

Рядом с участком работают по 2 человека, иногда – по одному.

Напомним, президент Владимир Зеленский инициировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов:

  • первый – «Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?»;
  • второй – «Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?»;
  • третий – «Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?»;
  • четвертый – о возможности легализации в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных;
  • пятый – нужно ли Украине поднять сегодня на международном уровне вопрос о выполнении Будапештского меморандума?

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