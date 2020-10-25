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Открылись не все участки: На Донетчине начались местные выборы

25.10.20 09:31
Иллюстрация из открытых источников
Иллюстрация из открытых источников

Сегодня, 25 октября, по состоянию на 9 утра в Донецкой области открылись не все из 917 избирательных участков. Об этом во время брифинга в Антикризисном медиацентре сообщила начальник отдела администрирования Государственного реестра избирателей аппарата Донецкой облгосадминистрации Руслана Шевцова, передает «Вчасно».

Так, в Святогорске не начали работу 3 избирательных участка. Причина – пересчет бюллетеней, которые не были предварительно распределены на столах между членами указанных участковых избирательных комиссий.

В Лимане не открылись 2 участка, потому что изменились председатели избирательных комиссий. Они принимали присягу, поэтому все избирательные процедуры затянулись.

Проверяется информация о неоткрытии нескольких участков в Константиновке.

Однако, как заверила Шевцова, все эти участки вскоре начнут работу.

Также она сообщила, что в Донецкой области насчитывается 1 млн 137 тыс. 80 избирателей. Среди них – 15 196 лиц, которые не способны передвигаться.

Как сообщалось ранее, в Луганской области по состоянию на 08:00 открылись и начали работать все 307 избирательных участка.

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