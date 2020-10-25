В «ДНР» смертность от коронавируса – 8%

За последние сутки в «ДНР» от коронавируса скончались 9 пациентов, выявлено 70 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает «минздрав ДНР».

Кроме того, за сутки зафиксировано 169 случаев пневмоний, из них 66 пациентов госпитализированы. Всего на лечении находятся 2187 пациент с пневмониями, из них 465 на кислородной поддержке (+36 за сутки).

С начала пандемии по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня в «республике» зарегистрировано 5943 случаев COVID-19, из них:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2924 пациента (49% от общего числа инфицированных);

выписаны – 2571 человек (43%);

летальных случаев – 448 (8%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 24 октября в Украине COVID-19 заболели 337 410 человек (139 755 пациентов выздоровели, 6 289 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (на 25 октября) – 8 510 случаев (выздоровели – 3 316 пациентов, летальных случаев – 89), Луганской области – 3 083 случаев (выздоровели – 1 025 пациентов, летальных случаев – 55).

В «ДНР» – 5 873 случая коронавируса (выздоровели – 2 570 человек, летальных случаев – 439). В «ЛНР» (на 25 октября) – 1 456 заболевших (выздоровели – 1102 человека, летальных случаев – 68).