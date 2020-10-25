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Выборы на Донетчине: Не открылись участки в Лимане и Дружковке

25.10.20 09:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 25 октября, по состоянию на 09:00 в Донецкой области открылись 915 избирательных участков. По разным причинам остаются закрытыми один участок в Лимане, второй – в Дружковке. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Всего в Донецкой области создано 45 территориальных избирательных комиссий и 917 избирательных участков.

Полиция обеспечивает круглосуточную охрану объектов в день голосования. Для этого задействовано более 5000 стражей порядка, непосредственно на избирательных участках несут службу около 2000 полицейских.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области насчитывается 1 млн 137 тыс. 80 избирателей. Первоначально утром также не работали три участка в Святогорске.

В Луганской области по состоянию на 08:00 открылись и начали работать все 307 избирательных участка.

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