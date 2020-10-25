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В Украине от коронавируса выздоровел 41% пациентов, скончались – 2%

25.10.20 10:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 6088 человек, от болезни скончались 102 пациента. Выздоровели – 1753 человека. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает Минздрав Украины.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрированы:

  • в Харьковской области – 660 (в самом Харькове – 434);
  • Житомирской области – 440;
  • Хмельницкой области – 437;
  • Львовской области – 405;
  • в Киеве – 359.

Всего за сутки проведено 42 840 тестирований: 33 564 исследования методом ПЦР и 9 275 – методом ИФА.

С начала пандемии в стране 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 141 508 пациентов (41% от всех инфицированных);
  • находятся на лечении – 195 599 чел. (57%);
  • летальных случаев – 6 391 (2%);

Коронавирус в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 9244 случая;
  • Волынская область – 12 222 случая;
  • Днепропетровская область – 12 916 случаев;
  • Донецкая область – 8508 случаев (по данным ДонОГА – 8 510 случаев);
  • Житомирская область – 12 188 случаев;
  • Закарпатская область – 12 972 случая;
  • Запорожская область – 7972 случая;
  • Ивано-Франковская область – 18 292 случая;
  • Кировоградская область – 2028 случаев;
  • г. Киев – 34054 случаи;
  • Киевская область – 14544 случаи;
  • Львовская область – 27 273 случая;
  • Луганская область – 3169 случаев;
  • Николаевская область – 6935 случаев;
  • Одесская область – 21 831 случай;
  • Полтавская область – 7876 случаев;
  • Ровенская область – 17 469 случаев;
  • Сумская область – 10 403 случая;
  • Тернопольская область – 19 050 случаев;
  • Харьковская область – 32 772 случая;
  • Херсонская область – 3141 случай;
  • Хмельницкая область – 13 300 случаев;
  • Черновицкая область – 19 405 случаев;
  • Черкасская область – 8034 случая;
  • Черниговская область – 7900 случаев.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 октября на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 8 510 случаев COVID-19 (выздоровели – 3 316 пациентов, летальных случаев – 89), Луганской области (24 октября) – 3 083 случаев (выздоровели – 1 025 пациентов, летальных случаев – 55).

В «ДНР» – 5 943 случая коронавируса (выздоровели – 2 571 человек, летальных случаев – 448). В «ЛНР» – 1 456 заболевших (выздоровели – 1102 человека, летальных случаев – 68).

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