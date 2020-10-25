В Украине от коронавируса выздоровел 41% пациентов, скончались – 2%

За прошедшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 6088 человек, от болезни скончались 102 пациента. Выздоровели – 1753 человека. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает Минздрав Украины.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрированы:
- в Харьковской области – 660 (в самом Харькове – 434);
- Житомирской области – 440;
- Хмельницкой области – 437;
- Львовской области – 405;
- в Киеве – 359.
Всего за сутки проведено 42 840 тестирований: 33 564 исследования методом ПЦР и 9 275 – методом ИФА.
С начала пандемии в стране 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 141 508 пациентов (41% от всех инфицированных);
- находятся на лечении – 195 599 чел. (57%);
- летальных случаев – 6 391 (2%);
Коронавирус в разрезе регионов:
- Винницкая область – 9244 случая;
- Волынская область – 12 222 случая;
- Днепропетровская область – 12 916 случаев;
- Донецкая область – 8508 случаев (по данным ДонОГА – 8 510 случаев);
- Житомирская область – 12 188 случаев;
- Закарпатская область – 12 972 случая;
- Запорожская область – 7972 случая;
- Ивано-Франковская область – 18 292 случая;
- Кировоградская область – 2028 случаев;
- г. Киев – 34054 случаи;
- Киевская область – 14544 случаи;
- Львовская область – 27 273 случая;
- Луганская область – 3169 случаев;
- Николаевская область – 6935 случаев;
- Одесская область – 21 831 случай;
- Полтавская область – 7876 случаев;
- Ровенская область – 17 469 случаев;
- Сумская область – 10 403 случая;
- Тернопольская область – 19 050 случаев;
- Харьковская область – 32 772 случая;
- Херсонская область – 3141 случай;
- Хмельницкая область – 13 300 случаев;
- Черновицкая область – 19 405 случаев;
- Черкасская область – 8034 случая;
- Черниговская область – 7900 случаев.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 октября на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 8 510 случаев COVID-19 (выздоровели – 3 316 пациентов, летальных случаев – 89), Луганской области (24 октября) – 3 083 случаев (выздоровели – 1 025 пациентов, летальных случаев – 55).
В «ДНР» – 5 943 случая коронавируса (выздоровели – 2 571 человек, летальных случаев – 448). В «ЛНР» – 1 456 заболевших (выздоровели – 1102 человека, летальных случаев – 68).