В Украине от коронавируса выздоровел 41% пациентов, скончались – 2%

За прошедшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 6088 человек, от болезни скончались 102 пациента. Выздоровели – 1753 человека. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает Минздрав Украины.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрированы:

в Харьковской области – 660 (в самом Харькове – 434);

Житомирской области – 440;

Хмельницкой области – 437;

Львовской области – 405;

в Киеве – 359.

Всего за сутки проведено 42 840 тестирований: 33 564 исследования методом ПЦР и 9 275 – методом ИФА.

С начала пандемии в стране 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 141 508 пациентов (41% от всех инфицированных);

находятся на лечении – 195 599 чел. (57%);

летальных случаев – 6 391 (2%);

Коронавирус в разрезе регионов:

Винницкая область – 9244 случая;

Волынская область – 12 222 случая;

Днепропетровская область – 12 916 случаев;

Донецкая область – 8508 случаев (по данным ДонОГА – 8 510 случаев);

Житомирская область – 12 188 случаев;

Закарпатская область – 12 972 случая;

Запорожская область – 7972 случая;

Ивано-Франковская область – 18 292 случая;

Кировоградская область – 2028 случаев;

г. Киев – 34054 случаи;

Киевская область – 14544 случаи;

Львовская область – 27 273 случая;

Луганская область – 3169 случаев;

Николаевская область – 6935 случаев;

Одесская область – 21 831 случай;

Полтавская область – 7876 случаев;

Ровенская область – 17 469 случаев;

Сумская область – 10 403 случая;

Тернопольская область – 19 050 случаев;

Харьковская область – 32 772 случая;

Херсонская область – 3141 случай;

Хмельницкая область – 13 300 случаев;

Черновицкая область – 19 405 случаев;

Черкасская область – 8034 случая;

Черниговская область – 7900 случаев.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 октября на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 8 510 случаев COVID-19 (выздоровели – 3 316 пациентов, летальных случаев – 89), Луганской области (24 октября) – 3 083 случаев (выздоровели – 1 025 пациентов, летальных случаев – 55).

В «ДНР» – 5 943 случая коронавируса (выздоровели – 2 571 человек, летальных случаев – 448). В «ЛНР» – 1 456 заболевших (выздоровели – 1102 человека, летальных случаев – 68).