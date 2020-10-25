В Азовском море произошел взрыв на российском танкере

В акватории Азовского моря на российском нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» произошел взрыв. Судно следовало из Керчи (аннексированный Крым) в Ростов-на-Дону. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что происшествие случилось в Керченском проливе в субботу, 24 октября. В Росморречфлоте заявили, что взрыв произошел в балласте на пустом судне. Член экипажа сообщил, что взорвались первый и второй танк судна.

После взрыва были спасены 10 человек. Но троих членов экипажа (боцмана, матроса и практиканта) выбросило за борт, по состоянию на сегодня, 25 октября, их поиски продолжаются

Из-за взрыва танкер получил серьезные повреждения, его отбуксировали на якорную стоянку в Краснодарском крае.

Владельцем судна значится турецкая компания Palmali Shipping Agency, однако танкер ходил под российским флагом.