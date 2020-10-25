Забрали на COVID-19: В этом году нет денег на жилищные программы для переселенцев

В этом году в госбюджете не предусмотрены средства на финансирование жилищных программ, в том числе для переселенцев, которые реализует «Держмолодьжитло». Первоначально запланированные на эти цели деньги были перенаправлены в Фонд по борьбе с COVID-19. Об этом рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

За 9 месяцев 2020 года «Держмолодьжитло» заключило 400 договоров с семьями по разным программам, которые реализует фонд, в частности по программам:

льготного кредитования (в т.ч. программа для переселенцев «Ипотека под 3%»);

«Доступное жилье» (программа действует также и для переселенцев: 50% стоимости квартиры оплачивает государство, 50% – переселенец);

компенсации процентных ставок по жилищным программам органов местного самоуправления.

Основная причина таких низких результатов – у «Держмолодьжитла» забрали госсредства в пользу фонда по борьбе с коронавирусом. При этом в июне (когда перераспределяли госбюджет) деньги на жилищные программы не вернули. Поэтому в этом году программы могут реализовываться лишь за средства местных органов власти.

«К сожалению результаты не такие хорошие, как в прошлом году. В текущем году пандемия внесла свои коррективы – в том числе в реализации программ», – охарактеризовал Комнатный.

Он напомнил, что в начале 2020 года на программу «Доступное жилье» в госбюджете было запланировано 100 млн грн. В «Держмолодьжитло» надеялись, что в дальнейшем эта сумма будет увеличена. «С такой суммы в 100 млн грн мы начинали и предыдущие годы. Но, например, в 2019-м на конец года мы выходили с показателем 400 млн грн», – сказал глава Фонда.

На этот год, как и на 2019-й, в госбюджете не закладывали деньги на программу для переселенцев «Ипотека под 3%». «Но в конце прошлого года мы по ней имели 200 млн грн», – добавил он.

«Весной средства, которые предусматривались на реализацию программ, у нас забрали на фонд борьбы с коронавирусом. И, к сожалению, во время пересмотра государственного бюджета летом эти средства к нам не вернулись», – констатировал Комнатный.

«Поэтому реализация жилищных программ осталась на плечах, в зоне ответственности органов местного самоуправления, которые финансируют свою часть жилищных программы. Подавляющее большинство средств мы получили из местных бюджетов. У нас есть еще свой уставной капитал – тот оборотный ресурс, за счет которого мы также предоставляем кредиты (это средства за счет возвращения участниками программ предыдущих кредитов, – ред.). На этот год собственные средства "Держмолодьжитла" – свыше 76 млн грн – будут использованы для предоставления кредитов», – пояснил Комнатный.

Он отметил, что среди программ, которые Фонд реализует вместе с муниципалитетами, эффективные показатели в Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. «Но самый эффективный показатель у нас по Харьковской области. Из 260 млн грн, которые запланированы в этом году на жилищные программы из местных бюджетов, 100 млн грн – это город Харьков», – подчеркнул глава «Держмолодьжитла».

За счет совместных программ с муниципалитетами в этом году 400 семей были обеспечены жильем, до конца года планируется еще участие 200 семей.

Как сообщалось ранее, в проекте госбюджета-2021 также не заложены деньги на программы «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Громадського радіо»