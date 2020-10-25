На пенсии не хватает: Официально получают зарплату лишь 9,5 млн украинцев

Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Алексей Любченко, передает «Интерфакс – Украина».

«Налоговая служба Украины достаточно длительное время не видит на налоговой карте из экономически активного населения 5,6 млн граждан», – сказал он.

Госреестр физлиц содержит информацию о 44,1 млн человек, без учета территории Операции Объединенных сил – 37,6 млн.

«В прошлом году 19,7 млн граждан, или 45%, получили различные доходы на 2 трлн грн. Из них доходы в виде зарплаты – 11,6 млн граждан на 1,153 трлн грн, причем 2,1 млн – это пенсионеры. То есть реально зарплату получали только 9,5 млн людей непенсионного возраста», – пояснил Любченко.

«Официально в 2019 году 13,4 млн экономически активных граждан, или 30% всего населения, не получают доходов (в том числе студенты, инвалиды, домохозяйки и т.д.)», -– добавил он.

Согласно данным Пенсионного фонда, размер среднемесячной зарплаты, с которой взимается единый социальный взнос (ЕСВ), за прошлый год составил 9 205 грн. То есть ЕСВ (22% от зарплаты) – 2,025 тыс. грн. При этом средний размер пенсии в прошлом году – 3 083 тыс. грн.

«Понятно, что необходимы дотации. Но по закону, Пенсионному фонду должно хватать ЕСВ. Если исходить из этих данных, ставку ЕСВ нужно поднимать до 34% – а это утопия. Значит, нужно увеличить число плательщиков», – заключил глава ведомства.

Как сообщалось ранее, сейчас Пенсионный фонд Украины за счет поступлений ЕСВ по факту может обеспечить выплату средней пенсии в 1850 грн. При этом размер средней пенсии в Украине составляет 3400 грн.