За счет государства: Как и где в Украине получить бесплатную правовую помощь

Граждане (в том числе переселенцы, малообеспеченные, ветераны АТО / ООС) могут воспользоваться услугами центров Бесплатной правовой помощи (БПП), которые действуют во всех регионах страны, передают «Донецкие новости».

Бесплатная правовая помощь гарантируется государством и полностью или частично предоставляется за счет средств государственного бюджета, местных бюджетов и других источников.

В соответствии с Законом Украины «О бесплатной правовой помощи», существует первичная правовая помощь и вторичная правовая помощь.

Право на бесплатная первичная правовая помощь, имеют все лица, находящиеся под юрисдикцией Украины, такая помощь включает в себя:

предоставление правовой информации, консультаций и разъяснений по правовым вопросам;

составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме процессуальных);

оказание помощи в обеспечении доступа лица ко вторичной правовой помощи и медиации.

Право на бесплатную вторичную правовую помощь имеют отдельные категории лиц. Она включает такие виды правовых услуг:

защита;

осуществление представительства интересов лиц в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами;

составления документов процессуального характера.

В частности, бесплатной вторичной правовой помощью могут воспользоваться:

малообеспеченные граждане, лица с инвалидностью;

внутренне перемещенные лица (в т.ч. граждане Украины, которые только обратились с заявлением о постановке их на учет в качестве ВПЛ);

дети, в том числе дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, дети, пострадавшие в результате военных действий или вооруженного конфликта;

лица, пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола;

лица, к которым применены административное задержание, административный арест;

лица, которые в соответствии с положениями уголовного процессуального законодательства считаются задержанными;

лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей;

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», лица, имеющие особые заслуги и особые трудовые заслуги перед Родиной, лица, принадлежащие к числу жертв нацистских преследований;

и др. полный перечень см. в разделе «Имею ли я право на бесплатную вторичную правовую помощь» на сайте БПП.

Как рассказали в Министерстве юстиции, в период карантина центры и бюро системы Бесплатной правовой помощи работают в дистанционном режиме (по телефону или онлайн).

Получить бесплатную правовую помощь дистанционно можно несколькими способами:

позвонить по бесплатному номеру системы БПП 0-800-213-103 (со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины звонки бесплатные). По этому номеру предоставляются консультации и разъяснения по правовым вопросам, дополнительные сведения о предоставлении бесплатной правовой помощи и т. п.;

воспользоваться мобильным приложением «Безоплатна правова допомога», загрузив его через Google Play по ссылке или загрузить мобильное приложение «Твоє право»;

пострадавшие от домашнего насилия и свидетели могут получить онлайн-консультацию юристов по защите своих прав, написав в Телеграм-чат «Правова допомога протидії насильству»

все, кому нужна правовая консультация, могут задать вопрос в мессенджер Фейсбук-страницы системы БПП.

Если все же нужно личное обращение – можно обратиться в ближайший местный центр или бюро правовой помощи. Их перечень, адреса и график работы можно узнать на сайте системы БПП в разделе «Все центры».

Жители отдаленных населенных пунктов могут получить правовую консультацию во время работы мобильных и дистанционных пунктов. Подробнее узнать о графике их работы можно в ближайшем местном центре. Также можно воспользоваться поиском ближайшего центра и дистанционных пунктов в соответствующем разделе сайта системы БПП.

Если вас или вашего родственника задержали по подозрению в уголовном производстве, позвоните по номеру 0-800-213-103 для назначения адвоката. Более подробную информацию можно узнать на сайте в разделе «Меня задержали».

Чтобы получить правовую помощь, в частности назначение адвоката для восстановления нарушенных прав в суде, следует предоставить в местный центр соответствующие документы. В течение 10 дней центр проверит их и примет решение о предоставлении бесплатной вторичной помощи.