Под 3% годовых: Комнатный рассказал о льготных кредитах на жилье для педагогов

В Украине действует государственная программа по льготному кредитованию жилья для педагогов. Однако в этом году на нее выделено всего 2 млн грн, на которые можно приобрести лишь 2 квартиры. Об этом рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

Он отметил, что данная госпрограмма была основана еще в 2008 году.

«Педагоги и научно-педагогические сотрудники, которые стоят на квартирном учете, имеют право на получение льготного кредита. Это 3% годовых, с минимальным первым взносом в 6% от стоимости квартиры», – пояснил Комнатный.

Такие кредиты выдаются за счет госбюджета. «Но, к сожалению, в этом году всего 2 млн грн выделено на такое кредитование. И один кредит уже выдан (в Полтавской области), и в этом году будет выдан еще 1один кредит – это будет или Киев, или Киевская область. То есть всего смогут приобрети 2 квартиры», – резюмировал глава «Держмолодьжитла».

Напомним, ранее Комнатный сообщил, что в этом году не выделены средства на жилищные программы для переселенцев. Деньги, которые первоначально были зарезервированы, забрали в Фонд по борьбе с COVID-19. Также не заложены деньги на программы «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%» в проекте госбюджета на 2021 год.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Громадського радіо»