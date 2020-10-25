Избиркомы Новогородовки получили бюллетени с ошибками в фамилиях кандидатов

На Донетчине сегодня, 25 октября, в бюллетенях 8-ми избирательных участков в городе Новогродовка были обнаружены типографские опечатки в фамилиях кандидатов. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Кроме того, в полицию поступило сообщение, что на указанных участках установлен факт возможного препятствования свободному осуществлению избирательного права гражданами со стороны членов избирательных комиссий.

По обоим сообщениям возбуждены уголовные производства по ч.2 ст. 158-3 (фальсификация, подделка избирательной документации) и ч.3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на 11:00 работа данных участков восстановлена.

Также правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения еще о двух фактах по ч.3 ст. 157 УК:

о несвоевременном открытии избирательного участка в Святогорске из-за пересчета бюллетеней;

о несвоевременном открытии избирательных участков в Лимане из-за изменений в составе участковых избирательных комиссий.

А в Селидовское отделение полиции поступило сообщение от наблюдателя о возможном сокрытии печати территориальной избирательной комиссии. По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.3 ст.158-3 Уголовного кодекса Украины.