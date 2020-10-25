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Бросают на пол бюллетени и кормят конфетами: На Луганщине сообщили о нарушениях в день выборов

25.10.20 13:15
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Полицией Луганской области сегодня, 25 октября, по состоянию на 12:00 зарегистрировано 30 сообщений о нарушении избирательного законодательства, составлен 1 административный протокол по статье 212-20 КУоАП (Нарушение порядка опубликования документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума). Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай.

Так, в Рубежном зарегистрировано 12 сообщений о нарушениях в день голосования:

  • на избирательный участок №78 зашли подозрительные лица с объемными вещами, что вызвало подозрение у заявительницы, которая является кандидатом;
  • возле дома культуры, а также у участка № 79 стоят агитационные палатки;
  • агитационные билборды одной из политических партий расклеены по всему городу;
  • к избирательному участку неизвестные подвозят избирателей;
  • на одном из участков неизвестные срывают избирательный процесс.

В Старобельскойм районе – 7 сообщений. В частности, кандидат на пост главы ОТГ отметил, что в селе Половинкино народный депутат угощает жителей села конфетами «Джек».

Новопсковский район – 2 сообщения:

  • при голосовании на дому кандидат в депутаты заходит к маломобильным гражданам и оказывает на них давление;
  • на заброшенном прилавке для продажи газет размещен агитационный плакат кандидата на пост главы Новопсковской ОТГ.

В Троицком районе избиратель бросил на пол бюллетени и ушел из помещения участка.

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