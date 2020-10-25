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В Юрьевке избиратели фотографируют бюллетени

25.10.20 14:33
Юрьевка / Фото из открытых источников
Юрьевка / Фото из открытых источников

Сегодня, 25 октября, в полицию поступило сообщение, что на участке в селе Юрьевка (расположено недалеко от Мариуполя) избиратели фотографируют свои бюллетени. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

О факте фотографирования бюллетеней сообщила председатель избирательной комиссии. На место была вызвана группа полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Опрошены свидетели, изъято видео с места происшествия.

Информация зарегистрирована, после ее проверки будет дана правовая оценка.

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