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Истекает срок действия: В «Ощадбанке» пояснили, когда можно переоформить пенсионную карту

25.10.20 14:52
Электронное пенсионное удостоверение / Фото из открытых источников
Электронное пенсионное удостоверение / Фото из открытых источников

Если подходит срок окончания действия пенсионной карты «Ощадбанка», то заказать перевыпуск можно или самостоятельно, или дождаться сообщения оператора, передают «Донецкие новости».

При самостоятельном переоформлении нужно обратиться в контакт-центр банка по номеру телефона 0-800-210-80. «Оформить перевыпуск через контакт-центр возможно за два месяца до окончания срока действия и на протяжении одного месяца после», – уточнили в «Ощадбанке».

Например, если срок действия карты заканчивается 1 января 2021 года, то начиная с ноября можно обратиться в контакт-центр для уточнения информации о перевыпуске карты.

«В случае, если карта была заказа автоматически, вам об этом сообщит оператор», – добавил консультант «Ощадбанка».

Как сообщалось ранее, первые электронные пенсионные удостоверения (карты «Ощадбанка») начали выпускать в 2016 году, их действие рассчитано на 3 года, поэтому сроки действия этих карт заканчиваются.

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