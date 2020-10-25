У Зеленского пояснили, зачем хотят привлечь священников к работе в ТКГ по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский предложил привлечь к работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителей религиозных организаций. Такую инициативу он озвучил на встрече с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Как отмечает Офис президента, представители конфессий могли бы работать в сфере гуманитарных вопросов, в частности, в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц, доступа Международного комитета Красного Креста к местам их содержания в «Л-ДНР» и т.п.

Как отметил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, священники имеют хороший опыт в возобновлении доверия. «Вы же понимаете, что сложные переговоры подразумевают, в том числе, сложные диалоги. Одна из задач на повестке дня – это снижение уровня страха в обществе и возобновление доверия. Представители церквей имеют хороший опыт ведения таких переговоров, общения с людьми, для того, чтобы помочь наладить инклюзивный внутренний диалог», – считает он, передает «РБК – Украина».

По словам Резникова, это хорошая идея, и на данный момент правительство имеет позитивную реакцию от представителей конфессий.