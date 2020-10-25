Угрожают убийством, голосуют «мертвые души»: На Донетчине уже 190 сообщений о нарушениях на выборах

Сегодня, 25 октября, по состоянию на 16:00 полиция Донетчины зарегистрировала 190 сообщений, связанных с выборами. Открыто 15 уголовных производств по нарушениям избирательного законодательства, составлено 6 административных протоколов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Так, в Краматорске в полицию обратилась член избирательной комиссии с сообщением о том, что ей угрожал неизвестный. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины «Угроза убийством».

Полиция Дружковки начала уголовное производство по факту препятствования работе избирательной комиссии (ч.3 ст. 157 УК). Председатель избирательной комиссии заявил о том, что уполномоченное лицо политической партии и доверенное лицо кандидата на пост городского головы блокировали избирательный участок, что привело к приостановке его работы с 8:20 до 09:45.

В Бахмуте поступило сообщение, что член избирательной комиссии предоставил бюллетень для голосования лицу, которое не имело права его получать, а именно – за умершего избирателя. Событие квалифицированы по ч.3 ст. 158-1 «Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза» Уголовного кодекса Украины.

В Мирнограде полицейские составили протокол относительно наблюдателя. Установлено, что 43-летний мужчина находился на избирательном участке в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Данного наблюдателя заменят на иного.