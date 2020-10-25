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Лидер – Троицкий район: На Луганщине проголосовали 24% избирателей (Фото)

25.10.20 16:22
Выборы в Луганской области / Фото ЛугОГА
Выборы в Луганской области / Фото ЛугОГА

Сегодня, 25 октября, на Луганщине по состоянию на 15:00 проголосовали 24% избирателей. Полиция зарегистрировала 40 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Так, по состоянию на 15:00 проголосовали 59 478 из зарегистрированных 248 174 избирателей Луганщины, или 24% от общего числа.

Самая высокая избирательная активность граждан в Троицком районе. Здесь проголосовали 37% избирателей, самая низкая в Новопсковском – 18,2%.

Выборы в Луганской области / Фото ЛугОГА

По состоянию на 14:00 полиция Луганской области зарегистрировала:

  • 40 сообщений о нарушении избирательного законодательства;
  • открыто 1 уголовное производство по факту открытого хищения чужого имущества, а именно видеокамеры на УИК в Сватовском районе (ст. 186 УК Украины);
  • составлен 1 административный протокол по статье 212-20 КУоАП (Нарушение порядка опубликования документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума).

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в городе Рубежное (14). В частности, сообщается о фактах наличия печатных материалов наружной рекламы политических партий.

В Старобельском районе – 8 сообщений, например, на избирательном участке кандидат в депутаты взяла бюллетени и вышла в коридор.

В Кременском районе – 6, в том числе, сообщение о том, что председатель сельского совета и председатель общественного совета развозят пакеты по поселкам с агитацией за одного из кандидатов, а также о возможном подвозе на избирательные участки граждан для голосования.

В Сватовском районе четыре сообщения о нарушениях избирательного законодательства, в Новопсковском районе – 3, в Троицком – 2, по одному в Беловодском, Меловском и Белокуракинском районах.

Каждый факт проверяется Национальной полицией.

Как сообщалось ранее, в Луганской области сегодня открылись все 307 избирательных участка.

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