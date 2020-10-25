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Всего – 59 жертв COVID-19: На Луганщине умерла 54-летняя женщина

25.10.20 16:46
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

В Северодонецке вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 54-летняя женщина. За сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 86 новых случаев COVID-19, выздоровели 25 пациентов. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

  • Северодонецк – 20 человек;
  • Лисичанск – 11;
  • Рубежное – 11;
  • Беловодский район – 1;
  • Белокуракинский район – 3;
  • Кременной район – 4;
  • Марковский район – 2;
  • Меловской район – 8;
  • Новоайдарский район – 1;
  • Попаснянский район – 5;
  • Сватовский район – 1;
  • Станично-Луганский район – 4;
  • Старобельский район – 15.

С начала пандемии на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 3169 человек, из них:

  • выздоровели – 1063 (33,5% от всех инфицированных);
  • лечатся – 2047 (64,5%);
  • летальных случаев – 59 (1,8%).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 52,1%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 25 октября в Украине COVID-19 заболели 337 410 человек (139 755 пациентов выздоровели, 6 289 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 8 510 случаев (выздоровели – 3 316 пациентов, летальных случаев – 89).

В «ДНР» – 5 943 случая коронавируса (выздоровели – 2 571 человек, летальных случаев – 448). В «ЛНР» – 1 456 заболевших (выздоровели – 1102 человека, летальных случаев – 68).

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