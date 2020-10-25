Всего – 59 жертв COVID-19: На Луганщине умерла 54-летняя женщина

В Северодонецке вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 54-летняя женщина. За сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 86 новых случаев COVID-19, выздоровели 25 пациентов. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
География выявленных заболеваний:
- Северодонецк – 20 человек;
- Лисичанск – 11;
- Рубежное – 11;
- Беловодский район – 1;
- Белокуракинский район – 3;
- Кременной район – 4;
- Марковский район – 2;
- Меловской район – 8;
- Новоайдарский район – 1;
- Попаснянский район – 5;
- Сватовский район – 1;
- Станично-Луганский район – 4;
- Старобельский район – 15.
С начала пандемии на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 3169 человек, из них:
- выздоровели – 1063 (33,5% от всех инфицированных);
- лечатся – 2047 (64,5%);
- летальных случаев – 59 (1,8%).
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 52,1%.
Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 25 октября в Украине COVID-19 заболели 337 410 человек (139 755 пациентов выздоровели, 6 289 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 8 510 случаев (выздоровели – 3 316 пациентов, летальных случаев – 89).
В «ДНР» – 5 943 случая коронавируса (выздоровели – 2 571 человек, летальных случаев – 448). В «ЛНР» – 1 456 заболевших (выздоровели – 1102 человека, летальных случаев – 68).