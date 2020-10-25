Всего – 59 жертв COVID-19: На Луганщине умерла 54-летняя женщина

В Северодонецке вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 54-летняя женщина. За сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 86 новых случаев COVID-19, выздоровели 25 пациентов. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

Северодонецк – 20 человек;

Лисичанск – 11;

Рубежное – 11;

Беловодский район – 1;

Белокуракинский район – 3;

Кременной район – 4;

Марковский район – 2;

Меловской район – 8;

Новоайдарский район – 1;

Попаснянский район – 5;

Сватовский район – 1;

Станично-Луганский район – 4;

Старобельский район – 15.

С начала пандемии на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 3169 человек, из них:

выздоровели – 1063 (33,5% от всех инфицированных);

лечатся – 2047 (64,5%);

летальных случаев – 59 (1,8%).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 52,1%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 25 октября в Украине COVID-19 заболели 337 410 человек (139 755 пациентов выздоровели, 6 289 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 8 510 случаев (выздоровели – 3 316 пациентов, летальных случаев – 89).

В «ДНР» – 5 943 случая коронавируса (выздоровели – 2 571 человек, летальных случаев – 448). В «ЛНР» – 1 456 заболевших (выздоровели – 1102 человека, летальных случаев – 68).