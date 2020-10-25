Краматорск и Лиман: Полиция расследует сообщения о подкупе избирателей

Сегодня, 25 октября, по состоянию на 17:00 в Донецкой области зарегистрированы 18 уголовных производств, из них 3 – по сообщениям о подкупе избирателей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Так, в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице возле избирательного участка женщина предлагает деньги за голоса. Полицейские установили подозреваемую, которая занималась подкупом избирателей, ей за эти действия обещали 1000 грн.

Об аналогичном факте сообщили в полицию и с другого участка Краматорска. По информации заявителя, гражданка выдавала людям деньги.

По обоим фактам полицейские проводят проверку в рамках уголовных производств, открытых по ч.2 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателей).

Аналогичный факт был задокументирован утром в Лимане.

По состоянию на 17:00 в день голосования в полицию Донетчины поступило 239 сообщений, связанных с выборами. Составлено 9 административных протоколов.