Грузия – $300 млн, Украина – $0: Комнатный о привлечении инвестиций на строительство жилья для переселенцев

В Украину за 6 лет вооруженного конфликта еще ни разу не поступали средства от международных доноров на строительство постоянного жилья для переселенцев. Об этом заявил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

При этом иные сраны, в которых также были вооруженные конфликты, для строительства такого жилья привлекли сотни миллионов долларов США. «В Грузии для обеспечения жильем внутренних переселенцев было израсходовано 300 млн долл. донорских средств. Если брать Боснию и Герцеговину и Черногорию – здесь 290 млн долл. донорских средств. Что касается Украины, то большинство средств, которые приходит на жилищные проекты для ВПЛ, идут на создание временного жилья или мест компактного проживания. А на программу для постоянного жилья у нас донорские средства даже не поступали», – сообщил Комнатный.

Он считает правильным, что в первые годы средства привлекались для временного жилья. Но в последние годы нужно было думать и о постоянном жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). «В начале нужно было "погасить пожар", был большой поток людей, которым вообще не было где жить. Поэтому на первоначальном этапе, с моей точки зрения, эти шаги были правильными. Но учитывая, что у нас уже 6 лет идет война и большинство переселенцев в любом случае не вернутся на оккупированы территории, то нам не сегодня, а позавчера нужно было переходить к разработке долгосрочных инструментов по обеспечению таких ВПЛ жильем», – отметил глава «Держмолодьжитла».

«С моей точки зрения, государство и органы, которые представляют ВПЛ, все эти 5 лет не очень активно работали с международными финансовыми институциями в данном направлении. А мы должны это делать. Резолюция Совета Европы нас прямо призывает к работе с Европейским банком в направлении реализации жилищных проектов для ВПЛ. Но, к сожалению, на сегодняшний день Украина не начала официального диалога с банком по реализации таких проектов для переселенцев», – продолжил Комнатный.

Он сообщил, что лично трижды поднимал этот вопрос перед правительством. «Но вопрос пока не изучается. Предыдущие 2 ответа от правительства были: сотрудничество с Европейским банком предусматривает членство Украины в этом банке. А членство предусматривает и членский взнос. Но какой это будет взнос, на каких условиях, на какой срок – это и нужно выяснить при непосредственном общении с банком. Но это вопрос к правительству», – дополнил Комнатный.

При этом Украина продолжает работу с Немецким банком развития KfW по выделению 25,5 млн евро на жилищные программы для переселенцев. «Уже подписано межправительственное соглашение на финансирование 25,5 млн евро на кредитную программу для ВПЛ ["Ипотека под 3%"], которую администрирует "Держмолодьжитло". Но сейчас пандемия, парламент полноценно не работает. А нам нужно, чтобы Рада ратифицировала это межправительственное соглашение. И тогда мы сможем выйти на утверждение других подзаконных нормативных актов, которые дадут возможность нам использовать эти средства», – рассказал о ситуации глава Фонда.

При этом Комнатный, «учитывая сегодняшнюю ситуацию в политических кругах», допускает вариант, что Рада и не утвердит это соглашение.

Как сообщалось ранее, 3 июня 2020 года между правительством Украины и правительством ФРГ было подписано соглашение о финансовом сотрудничестве для реализации проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц». Это соглашение 23 сентября утвердило правительство. Законопроект для ратификации подан в Верховную Раду.

После того, как за законопроект проголосует украинский парламент, Германия через Немецкий государственный банк развития KfW предоставит Украине 25,5 млн евро по данному проекту. Средства пойдут на кредитование приобретения переселенцами жилья под 3% годовых.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Громадського радіо»