Кабинки – на стойках для капельниц: Как голосовали в «коронавирусной» больнице Бахмута (Фото)

Инфекционное отделение Многопрофильной больницы Бахмута – это сейчас место концентрации больных коронавирусом. В больнице организован специальный избирательный участок. Чтобы проголосовать на нем пациенты заранее подавали заявления, передает «Вільне радіо».

Основная часть избирательного участка организована в коридоре больницы. Сегодня, 25 октября, он открылся для «ходячих» избирателей-пациентов в 8:00. Сразу пришли несколько желающих проголосовать.

Ближе к 9:00 двое членов комиссии приняли переносную урну для голосования и направились в отделение больницы. По нормам, в инфекционное отделение идут в последнюю очередь. Для проведения голосования в палатах, членам УИК выдают защитные маски, перчатки и щитки. Так они приходят и к больным с COVID-19.

Всего в списке избирателей на данном участке – 101 человек со всех отделений. В инфекционном отделении захотели проголосовать только 7 пациентов. В целом же, по состоянию на утро 25 октября, здесь 60 человек с подтвержденным диагнозом и 33 – с подозрением на коронавирус.

В коридоре для избирателей обустроили импровизированную и тематическую кабинку: на стойки для капельниц положили простыни, с другой стороны простыни просто приклеили скотчем к стене, а вместо стола для заполнения бюллетеней поставили прикроватную тумбочку.

Голосовать избиратели выходят быстро. Преимущественно это пожилые люди. Но есть и молодой парень – Михаил Шараевский. Он здесь лечится уже 6 дней.

«Поступил [в больницу] уже с диагнозом и инфарктом легких. Но я вовремя обратился, и у меня сатурация (уровень кислорода в крови, – ред.) нормальная. А вот у нас в палате есть ребята с плохой сатурацией, им сложно дышать. А я сегодня бодрый и свежий, а лечусь 6-й день», – рассказывает Михаил.

Михаил Шараевский

Разобраться в новых бюллетенях не всем легко. Некоторые бабушки сначала слушают инструкцию от члена УИК, а потом еще раз переспрашивают «А здесь ставить галочку или цифру вписывать за мэра?».

После волеизъявления пациенты расходятся по палатам. А вот членам УИК перед выходом из отделения необходима еще дезинфекция. Членам комиссии брызжут антисептиком на руки, обрабатывают канцтовары, переносную урну. Перчатки они выбрасывают здесь сразу. Поскольку одежда у них своя, то продезинфицировать ее возможности нет.

Далее члены комиссии с той же урной направляются в еще одно отделение – терапевтическое.