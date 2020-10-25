Люди идут организовано: Как проходят выборы на Луганщине

На Луганщине сегодня, 25 октября, свой выбор можно сделать на 307 участках. Все они открылись вовремя в 8 утра. В условиях карантина действуют ограничения: на участок не пускают без маски, на входе проверяют температуру. За социальной дистанцией между людьми следят участники избирательной комиссии, передает «Громадське радіо».

Всюду наклейки, предупреждающие о карантинных мероприятиях. Есть отдельная кабинка для людей с повышенной температурой и отдельная урна. Такие бюллетени работники УИК будут считать во всех средствах индивидуальной защиты.

«Все у нас прошло без эксцессов, вовремя, никаких нарушений не было. Вовремя у нас был проверен сейф [с бюллетенями] – что он у нас в наличии, что он был опечатан, вовремя мы его открыли. Зарегистрировано на участке 2171 человека. Мы всем обеспечены: маски, перчатки у нас есть. Антисептики есть, термометры есть. Человек у нас измеряет температуру у входа», – рассказала председатель избирательной комиссии на избирательном участке в школе № 2 города Рубежное Ольга Мурейко.

На выходе всем предлагают принять участие в опросе от президента Владимира Зеленского. Интервьюеры внешне без партийного намека, на них – белая накидка. Опрос проводится письменно. Волонтер Юля говорит, что пока в Рубежном отвечает каждый шестой: «Трудно, потому что, конечно, настроены по-разному. Многие отказываются отвечать. Не верят, что это будет действительно считаться».

К тем, кто не может самостоятельно дойти до участка, «выборы» приходят домой. Члены избирательной комиссии с урной и сотрудником полиции обходят по адресам тех, кто заранее подал заявку проголосовать дома.

У Степана проблемы со зрением, он почти ничего не видит. Поэтому супруга зачитывает ему, что написано в бюллетенях и проставляет его ответы. «От врача нам давали документы, я слепой, чтобы пришли ко мне проголосовать. Ну, сложно. Ранее [бюллетени] были какой-то табличкой, шрифтом Брайля было написано (рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми, – ред.). Как-то было немного удобнее. А сейчас приходится, чтобы кто-то ставил [за меня отметки]», – делится Степан.

Все, кто хочет проголосовать, должен иметь при себе собственную ручку. В этом году из-за карантина это еще одно новшество. Но член избирательной комиссии Борис Чеговець отмечает, что люди очень ответственные: «Люди идут добровольно-сознательно, все с ручками, со своими масками. На данный момент проблем в нашей участковой комиссии не возникало с избирателями. Все идут организовано и самодостаточно. Даже те запасы, которые приготовили, пока не пригодились. Пачка масок, перчатки. Ну раствором, конечно, пользуемся все. То есть мы готовы ко всему, у нас все есть, но все приходят со своим».

По данным полиции Луганщины, серьезных нарушений, которые бы привели к срыву выборов, в регионе нет. Среди правонарушений, которые уже есть: агитационные палатки и попытки подкупа избирателей.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 15:00 в Луганской области проголосовали 24% избирателей. Полиция зарегистрировала 40 сообщений о нарушении избирательного законодательства.