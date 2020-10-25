Неразбериха с бюллетенями: В Новогродовке митингуют избиратели (Видео)

В Новогродовке (Донецкая обл.) под стенами городской территориальной избирательной комиссии сегодня, 25 октября, проходит митинг, на который собралось около 70 человек. Причина – путаница в бюллетенях. Об этом сообщает гражданская сеть «Опора», данная организация мониторит избирательный процесс.

В городе утром открылись все участки. Но во время голосования оказалось, что бюллетени в 3-х из 4-х округах перепутаны между участками. Обнаружил путаницу кандидат в депутаты местного совета, который не нашел себя в бюллетене. После чего началась проверка.

Новогродовская территориальная избирательная комиссия после консультаций с Центральной избирательной комиссией продолжила работу в обычном режиме. Председатель комиссии отметила, что ТИК планирует подавать в суд на типографию, которая напечатала так бюллетени.

«Согласно части 25 статьи 250 Избирательного кодекса Украины, если указанные на избирательном бюллетене обозначения (номер) избирательного округа и / или номер избирательного участка не соответствуют обозначению (номера) соответствующего избирательного округа и / или номера избирательного участка, на котором проводится подсчет голосов, такие избирательные бюллетени считаются не подлежащими учету при установлении общего количества избирателей, принявших участие в голосовании, и при подсчете голосов избирателей», – акцентировали в «Опоре».

В связи с такой путаницей люди устроили митинг под стенами Новогродовской ТИК. Они требуют, чтобы, учитывая сложившуюся ситуацию, эти бюллетени были признаны не подлежащими учету, а результаты голосования за кандидатов на должность главы города и депутатов районного совета были учтены.

«Участники митинга взволнованы тем, что волеизъявление из обстоятельств, которые сложились сегодня, может не отразить реальные понравившуюся избирателей. Поэтому, бюллетени для голосования за кандидатов в городской совет необходимо признать не подлежат учету», – отметил один из участников.

«Мы обратились в уполномоченные органы с заявлениями, а также за разъяснением в Центральную избирательную комиссию. Люди собрались на митинг, пока ждем официальных разъяснений, признавать бюллетени действительными или нет», – прокомментировала Ирина Чередниченко, председатель Новогродовской ТИК.

На странице Новогродовского городского совета в Фейсбук выложили видео, на котором участники мирного мероприятия предоставляют комментарии относительно ситуации с неразберихой в бюллетенях. А действующий мэр сообщает, что эта ситуация известна правоохранительным органам и службе безопасности Украины.