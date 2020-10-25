Скачки температуры, канабис и присоединение Донбасса: Как проходят выборы в Мариуполе (Фото)

В Мариуполе по данным участковых избирательных комиссий явка избирателей по состоянию на 16:00 составила 23,8%, передает «Сайт города Мариуполя».

Впервые местные выборы проходят по открытым спискам, с новой формой бюллетеней. Многие опасались, что людям будет трудно разобраться в сложной системе. Однако серьезных проблем не возникало. А много ли ошибок было при заполнении, это уже будет видно при подсчете голосов.

Традиционно более активны люди старшего возраста. Бабушки и дедушки чередой шли на участки, неспешно голосуют, обсуждая свой выбор. Поток пожилых мариуполцев изредка разбавляет молодежь.

Коронавирус очень повлиял на работу избирательных комиссий. Все члены комиссий – в масках, перчатках, некоторые надевают пластиковые щитки на головы. Но некоторые избиратели даже из зоны риска позволяли себе находится на участке с «маской на подбородке».

Для температурящих избирателей выделены отдельные кабинки для голосования и отдельные урны для бюллетеней.

На избирательных участках, организованных в школах, для измерения температуры используют бесконтактные сканеры – они позволяют сканировать данные в потоке людей. Однако избиратель Николай столкнулся с неточностями в отображении температуры.

Он голосовал на участке №142431 в ОШ №32. Сканер показал повышенную температуру, но мужчине в нарушение карантинных правил не предложили проголосовать в специальной отдельной кабинке. «На входе в школу стоял сканер, который определил, что у меня температура 37,5. Но никто не обратил на это внимание, и я без препятствий пошел голосовать, хотя это неправильно и на участке есть специальная кабинка», – рассказал избиратель Николай.

Уже на выходе из школы Николай решил еще раз измерить свою температуру и обратился к дежурному. Бесконтактный термометр зафиксировал 33 градуса.

«Измеряли несколько раз, и каждый раз были разные данные! На мое недовольство представитель избирательной комиссии отметил: "Это не мы ставили эти сканеры"», –рассказывает мариуполец. .

Николай также отметил, что дома снова измерил свою температуру двумя градусниками – ртутным и электронным – она была в пределах нормы.

На выходе с избирательных участков поджидают экзит-полы и опрос от президента Владимира Зеленского. Иногда «президентские» волонтеры, объясняя, о чем именно нужно высказать свое мнение, доводят ситуацию до абсурда, рассказывая про каннабис и ядерное оружие. Но многие не хотят ничего слушать и ни на что отвечать, быстро проходя мимо всех этих опрашивающих организаций.

В опросе от президента сариупольцам предлагают ответить на такие вопросы:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны? Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Опрос осуществляется анонимно, но отвечают жители у всех на виду. Кто-то отвечает сразу, но у большинства горожан попутно возникает множество вопросов.

К примеру, практически никто не уточняет вопрос о конопле, но буквально все спрашивают, что подразумевает под собой последний вопрос. Именно здесь у волонтеров начинается полет фантазии. Так, на одном из участков женщина-волонтер перефразировала этот вопрос – вы за присоединение Донецкой и Луганской областей? На другом участке журналист услышал иной вариант – вы за использование ядерного оружия или нет?

Естественно, формулировка вопроса вызывала разный эффект и путала респондентов.

А возле избирательного участка в ОШ №15 в Приморском районе неизвестный мужчина на глазах у наблюдателей вообще вырвал из рук двух женщин опросные листы. Часть из них он положил в авто, а часть пытался порвать.