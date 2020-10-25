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День голосования В Рубежном в одной квартире числилось 30 жителей, в другой – 40

25.10.20 20:19
Иллюстрация из открытых источников
Иллюстрация из открытых источников

В Луганской области сегодня, 25 октября, по состоянию на 18:00 полицией зарегистрировано 62 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, открыто 1 уголовное производство, составлен 1 административный протокол по статье 212-20 КУоАП (Нарушение порядка опубликования документов, связанных с подготовкой и проведением выборов) и 1 лицо привлечено к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай.

Лидерство по таким сообщениям держит городе Рубежное – 28. Полиция проверяет все факты. Так, среди новых возможных нарушений:

  • сообщение о том, что по одному адресу проживает более 30 человек, а по другому (в одной квартире) – 40 человек;
  • неизвестный мужчина находился в кабинке для голосования в течение 10 минут, что показалось председателю избирательной комиссии подозрительным;
  • 3 сообщения о том, что на избирательный участок приходят проголосовать граждане, которые прописаны не в городе Рубежное;
  • на территории избирательного участка неизвестный пыталась сфотографировать избирательный бюллетень.
  • сообщение от общественного омбудсмена по избирательным правам ВОО «Гражданская сеть ОПОРА» о том, что на избирательном участке секретарь избирательной комиссии заполнял протокол подсчета голосов, который должен заполняться после 20:00.

Старобельский район – 9 сообщений, в т.ч.:

  • на стенде на избирательном участке фото одних кандидатов цветные, других – чернобелые, по мнению заявителя, это является нарушением.

Кременной район – 7 сообщений, в т.ч.:

  • на избирательном участке между гражданами от различных партий возник конфликт

А также:

  • Новопсковский район – 4;
  • Краснодонский район – 3;
  • Троицкий район – 3;
  • Сватовский район – 4;
  • Меловской район – 1;
  • Беловодский район – 1;
  • Марковский район – 2.

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