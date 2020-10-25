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В «ДНР»: В Донецке запускали триколорных змеев (Фото)

25.10.20 20:34

Сегодня, 25 октября, в «ДНР» отмечают «день государственного флага». По этому случаю в Донецке жители запускали воздушных змеев, выполненных в цветовой гамме флага «республики».

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