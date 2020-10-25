В Мариуполе на выборах мэра лидирует Вадим Бойченко, – экзит-пол

В Мариуполе на выборах городского головы лидирует действующий городской голова Вадим Бойченко, а в городской совет проходят 5 партий. Такие данные экзит-пола, проведенного 25 октября, озвучены в программе «Ночь выборов с Савиком Шустером».

По заказу телеканала «Украина 24» и студии Савика Шустера в день выборов независимые экзит-полы были проведены в 12 городах Украины: Киев, Днепр, Харьков, Мариуполь, Одесса, Николаев, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Львов, Винница и Черкассы.

Согласно опроса, проводимого на выходе из участков в Мариуполе, Вадим Бойченко («Блок Вадима Бойченко») одерживает убедительную победу в первом туре с результатом 69,05%.

На втором месте Владимир Клименко («Оппозиционная платформа – За життя»), который набрал 23,71% голосов. Остальные кандидаты на пост городского головы набрали меньше 5% голосов.

По данным экзит-пола, в городской совет Мариуполя проходят следующие партии:

«Блок Вадима Бойченко» – 45,96%;

«Оппозиционная платформа – За життя» – 30,69%;

«Партия Шария» – 6,56%;

«Слуга Народа» – 6,28%;

«Сила людей» – 4,57%.

Остальные партии набрали менее 3% поддержки.

Генеральная совокупность экзит-пола – избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Теоретическая выборка репрезентативна для Украины в целом, для всех тех участков, на которых прошли выборы. Общее число опрошенных – 39 622 человека, предельная погрешность не превышает 1,9%.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру ТК «Украина 24»