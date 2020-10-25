Больше всего нарушений в Рубежном: На Луганщине явка составила 37,2%

В Луганской области на сегодняшних выборах явка избирателей составила 37,2%. Таковы данные по окончанию процесса голосования на 20:00. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
«Выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов на Луганщине состоялись», – говорится в сообщении.
В 20:00 все 307 избирательных участков закрылись. По оперативной информации в голосовании приняли участие 92 415 из 248 174 избирателей, или 37,2% от общего числа.
Самая высокая избирательная активность граждан в Троицком районе. Здесь проголосовали 48,5% избирателей, самая низкая в Старобельском – 29,6%.
За сутки, 25 октября, с 00:00 до 20:00 полицией Луганской области зарегистрировано 72 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, в том числе:
- открыто 1 уголовное производство по факту похищения чужого имущества, а именно видеокамеры на УИК в Сватовском районе (ст. 186 УК Украины);
- составлено два административных протокола по статьям 212-20 и 212-14 КУоАП, один человек привлечены к административной ответственности.
Наибольшее количество нарушений зафиксировано в городе Рубежном – 37, а также:
- в Старобельском районе – 8 нарушений;
- в Кременском – 7;
- в Сватовском – 5;
- в Новопсковском – 4;
- по 3 факта – в Белокуракинском, Троицком и Марковском;
- по 1 факту – в Беловодском и Меловском районах.
Каждое заявление проверяется Национальной полицией.