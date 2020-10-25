RU
Все новости

Без данных о явке: На Донетчине идет подсчет голосов на участках

25.10.20 22:01
Выборы в Мариуполе
Выборы в Мариуполе / Фото: 0629.com.ua

Голосование на местных выборах в Донецкой области завершилось в 20:00, все 917 избирательных участка закрыты. Члены избирательных комиссий начали подсчет голосов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Данных о явке ДонОГА в течение для голосования не обнародовала.

«В целом голосование проходило спокойно. На территории области сохраняется стабильная общественно-политическая ситуация. Участковые и территориальные избирательные комиссии находятся под охраной полиции во время подсчета голосов и определения результатов голосования. На них дежурят около 2000 правоохранителей», – говорится в сообщении.

По 20 фактам нарушений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, из них:

  • 8 – нарушение осуществления избирательного права;
  • 6 – незаконное использование избирательного бюллетеня, голосование избирателем более одного раза;
  • 3 – подкуп избирателей.

По подкупу избирателей 2 сообщения поступили из Бахмута, где пятеро неизвестных проголосовали за других, не имея на это права. Полицейские открыли по этим фактам уголовные производства по ст. 158-1 УК.

Составлено 10 административных протоколов. Подавляющее большинство из них – по ст. 212-23 КУоАП (повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня).

Как сообщалось ранее, в Донецкой области насчитывается 1 млн 137 тыс. 80 избирателей.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк