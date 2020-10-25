Без данных о явке: На Донетчине идет подсчет голосов на участках

Голосование на местных выборах в Донецкой области завершилось в 20:00, все 917 избирательных участка закрыты. Члены избирательных комиссий начали подсчет голосов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
Данных о явке ДонОГА в течение для голосования не обнародовала.
«В целом голосование проходило спокойно. На территории области сохраняется стабильная общественно-политическая ситуация. Участковые и территориальные избирательные комиссии находятся под охраной полиции во время подсчета голосов и определения результатов голосования. На них дежурят около 2000 правоохранителей», – говорится в сообщении.
По 20 фактам нарушений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, из них:
- 8 – нарушение осуществления избирательного права;
- 6 – незаконное использование избирательного бюллетеня, голосование избирателем более одного раза;
- 3 – подкуп избирателей.
По подкупу избирателей 2 сообщения поступили из Бахмута, где пятеро неизвестных проголосовали за других, не имея на это права. Полицейские открыли по этим фактам уголовные производства по ст. 158-1 УК.
Составлено 10 административных протоколов. Подавляющее большинство из них – по ст. 212-23 КУоАП (повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня).
Как сообщалось ранее, в Донецкой области насчитывается 1 млн 137 тыс. 80 избирателей.