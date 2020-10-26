В Донецкой области от COVID-19 скончался 91 человек (Карта)

За прошедшие сутки в Донецкой области обнаружили еще 193 больных коронавирусной болезнью. Об этом сегодня, 26 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь унесла еще 2 жизни в Донецкой области. Новыми жертвами стали 64-летний и 74-летний жители Мариуполя.

За воскресенье, 25 октября, COVID-19 в области диагностировали у 193 человек, в том числе у 4 детей:

72 – в Мариуполе (1 ребенок);

37 – Славянске (3 ребенка);

24 – Краматорске;

18 – Торецке;

12 – Марьинском районе;

9 – Никольском районе;

4 – Мангушский районе;

3 – Покровске;

по 2 – в Николаевке, Селидово и Великоновоселковском районе;

по 1 – в Дружковке, Константиновке, Авдеевке, Доброполье, Угледаре, Лиманской ОТГ, Покровском и Волновахском районах.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 8 703 случая COVID-19, из них: