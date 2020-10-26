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В Донецкой области от COVID-19 скончался 91 человек (Карта)

26.10.20 08:17
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Донецкой области обнаружили еще 193 больных коронавирусной болезнью. Об этом сегодня, 26 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь унесла еще 2 жизни в Донецкой области. Новыми жертвами стали 64-летний и 74-летний жители Мариуполя.

За воскресенье, 25 октября, COVID-19 в области диагностировали у 193 человек, в том числе у 4 детей:

  • 72 – в Мариуполе (1 ребенок);
  • 37 – Славянске (3 ребенка);
  • 24 – Краматорске;
  • 18 – Торецке;
  • 12 – Марьинском районе;
  • 9 – Никольском районе;
  • 4 – Мангушский районе;
  • 3 – Покровске;
  • по 2 – в Николаевке, Селидово и Великоновоселковском районе;
  • по 1 – в Дружковке, Константиновке, Авдеевке, Доброполье, Угледаре, Лиманской ОТГ, Покровском и Волновахском районах.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 8 703 случая COVID-19, из них:

  • выздоровели – 3 316 человек (38%1 их всех заболевших);
  • на лечении – 5 296 пациентов (60,9%);
  • летальных случаев – 91 (1%).

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