В Донецкой области от COVID-19 скончался 91 человек (Карта)

За прошедшие сутки в Донецкой области обнаружили еще 193 больных коронавирусной болезнью. Об этом сегодня, 26 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
Коронавирусная болезнь унесла еще 2 жизни в Донецкой области. Новыми жертвами стали 64-летний и 74-летний жители Мариуполя.
За воскресенье, 25 октября, COVID-19 в области диагностировали у 193 человек, в том числе у 4 детей:
- 72 – в Мариуполе (1 ребенок);
- 37 – Славянске (3 ребенка);
- 24 – Краматорске;
- 18 – Торецке;
- 12 – Марьинском районе;
- 9 – Никольском районе;
- 4 – Мангушский районе;
- 3 – Покровске;
- по 2 – в Николаевке, Селидово и Великоновоселковском районе;
- по 1 – в Дружковке, Константиновке, Авдеевке, Доброполье, Угледаре, Лиманской ОТГ, Покровском и Волновахском районах.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 8 703 случая COVID-19, из них:
- выздоровели – 3 316 человек (38%1 их всех заболевших);
- на лечении – 5 296 пациентов (60,9%);
- летальных случаев – 91 (1%).