Вот так зарабатывают: В Донецке предлагают сдать тесты на COVID-19 без направления от врача

В неподконтрольном украинским властям Донецке людям предлагают сдать тест на коронавирус – без направления от врача.

Как сообщают местные жители в соцсетях, в лаборатории «Био-Лайн» можно сделать тест за 1,5 тыс. руб. (577 грн по местному курсу на 26.10.2020), результаты обещают в течение дня (без учета дня забора материала).

«Вот так зарабатывают в Донецке на гражданах, которые хотят сделать тест на коронавирус. Это не ПЦР, а экспресс-тест на антитела к коронавирусу. Он не является достоверным для определения наличия вируса в крови в момент исследования, но, как утверждают в лаборатории "Био-Лайн", "тест может быть использован для постановки диагноза"», – отмечают в местном паблике.

«Примечательно, что направление от врача для такого исследования не требуется… Люди иронично шутят: вот она, российская гуманитарка, и "бесплатные" тесты, обещанные властью. Пересекая границу, благотворительная помощь превращается в коммерческий груз – так считают многие жители ДНР», – отмечают в сообществе.

Напомним, в «ДНР» действуют всего 2 «республиканские» лаборатории, в которых анализируют ПЦР-тесты на коронавирус. Однако они суммарно могут выполнять всего 310-320 тестов в сутки.

Как сообщалось ранее, в лаборатории «Биолайн» стоимость ИФА-теста составляет 2520 руб. (1050 грн по местному курсу валют). Для сравнения, в подконтрольном украинской власти Покровске суммарный ИФА-тест на иммуноглобулины G и M стоит 300 грн, если отдельно сдавать на М или G – это 240 грн.