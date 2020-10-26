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В РФ – более 1,5 млн заболевших коронавирусом

26.10.20 11:21
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В РФ коронавирус подтвержден у более чем 1,5 млн человек. Такие данные сегодня, 26 октября, приводит российский оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Как сообщается, всего с начала распространения коронавируса COVID-19 был обнаружен у 1,531 млн человек. Почти у 27% новых заболевших COVID-19 протекает без клинических симптомов.

В целом 1 146 096 человек выздоровели и 26 269 человек умерли.

За минувшие сутки, по данным штаба, подтверждены 16 710 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 219 человек умерли.

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