Стало известно, как ответили украинцы на 5 вопросов от президента

Около трети избирателей не принимали участие в опросе «5 вопросов от президента», который проводился 25 октября. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола социологической группы «Рейтинг»*.

Среди участков, которые охватило исследование, на 69% участков проводился опрос «5 вопросов от президента». На тех участках, где опрос президента не проводился – большинство ответило, что приняли бы участие в нем, если бы оно проводился (67%).

Всего в опросе президента больше участвовали избиратели партии «Слуга народа» (63% – принимали участие, 37% – нет), а меньше всего избиратели партии «Европейская солидарность» (27% – участвовали, 73% – нет).

На 5 вопросов от президента респонденты дали следующие ответы:

идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах поддерживают 81% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 16% – не поддерживают;

идею создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей поддерживают 45% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 43% – не поддерживают, 12% – не определились;

легализацию каннабиса в медицинских целях для облегчения боли тяжелобольных поддерживают 70% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 24% – не поддерживают;

идею сокращения количества народных депутатов до 300 поддерживают 95% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 4% – не поддерживают;

право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом поддерживают 78% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 10% – не поддерживают, 12% – затруднились ответить.

*Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрос охватил 8747 респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Для случайного отбора респондентов была применена методика устойчивого шага. Ошибка репрезентативности: не более 1,4%.