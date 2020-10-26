Страшное зрелище: В «ЛНР» столкнулись Mercedes и Toyota, 7 человек в больнице (Фото)

В «ЛНР» на трассе произошло ДТП, в котором пострадали 7 человек. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», авария произошла 25 октября на трассе в Молодогвардейске (относится к Краснодону, после декоммунизации – Сорокино). В результате лобового столкновения автомобиля Toyota land Сruiser и Mercedes Vitо пострадали водитель и 6 пассажиров микроавтобуса. Пострадавшие в различной степени тяжести госпитализированы в больницу Краснодона (Сорокино).

Об этом ДТП сообщают и в соцсетях. «Лобовое столкновение на въезде в город. Очень страшное зрелище. По неофициальной информации, все пострадавшие живы, но получили тяжелые телесные повреждения», – отмечают в паблике.