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Страшное зрелище: В «ЛНР» столкнулись Mercedes и Toyota, 7 человек в больнице (Фото)

26.10.20 13:23
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В «ЛНР» на трассе произошло ДТП, в котором пострадали 7 человек. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», авария произошла 25 октября на трассе в Молодогвардейске (относится к Краснодону, после декоммунизации – Сорокино). В результате лобового столкновения автомобиля Toyota land Сruiser и Mercedes Vitо пострадали водитель и 6 пассажиров микроавтобуса. Пострадавшие в различной степени тяжести госпитализированы в больницу Краснодона (Сорокино).

Об этом ДТП сообщают и в соцсетях. «Лобовое столкновение на въезде в город. Очень страшное зрелище. По неофициальной информации, все пострадавшие живы, но получили тяжелые телесные повреждения», – отмечают в паблике.

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