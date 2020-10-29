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Запустение чувствуется: Как выглядит парк Щербакова в Донецке (Фото)

29.10.20 09:26
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка побывал в парке Щербакова.

Нынешней осенью в парке немноголюдно. С моста рыбаки ловят рыбу.

Карусели не окрашены и ржавеют. Удручающий вид имеет колесо обозрения, которое уже долгое время не работает, но его так и не демонтировали.

Дончанин показал также лодки у причала, аквапарк, купол которого видно из космоса.

В комментариях к опубликованным в соцсетях кадрам местные жители отмечают красоту парка и его запущенный вид. «Запустение чувствуется. Местами не покрашено, не отмыто, не обновлено», – пишут люди.

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